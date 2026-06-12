Autoritățile din Moldova testează metode europene de control al substanțelor chimice.

Ministerul Mediului și Inspectoratul pentru Protecția Mediului, împreună cu reprezentanții Serviciului Vamal, au testat metode europene de control aplicate direct în timpul inspecțiilor comune ale operatorilor economici, transmite noi.md.

Evenimentul a fost dedicat aplicării legislației privind gestionarea substanțelor chimice și a fost organizat cu sprijinul specialiștilor din Suedia, care au împărtășit experiența europeană în domeniul controlului, supravegherii pieței și aplicării corecte a cerințelor legale.

Evenimentul a inclus atât sesiuni de instruire, cât și activități practice la fața locului. Participanții au analizat modul în care sunt verificate substanțele chimice și amestecurile, începând cu clasificarea, etichetarea și ambalarea și până la studiul fișelor de securitate – documente care indică cum trebuie utilizate, depozitate și manipulate în siguranță aceste produse.

Inspecțiile comune au oferit autorităților posibilitatea de a aplica în practică metodele prezentate, de a înțelege mai bine problemele cu care se confruntă întreprinderile și de a consolida cooperarea între instituțiile responsabile de control.

Datorită acestui proiect pilot, Republica Moldova preia experiența europeană avansată, care va contribui la un control mai eficient și coordonat. Scopul este asigurarea gestionării responsabile a substanțelor chimice și reducerea riscurilor pentru sănătatea oamenilor, consumatorilor, angajaților și mediului înconjurător.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Twinning „Calitatea aerului și mediu”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat la Ministerul Mediului de Institutul Meteorologic Finlandez, în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului din Lituania și Agenția Suedeză pentru Substanțe Chimice.