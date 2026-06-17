Autoritățile au permis vânătoarea la căprioare: Acestea provoacă pagube agriculturii și pădurilor.

Peste 900 de căprioare vor putea fi împușcate în sezonul 2026–2027, conform unui ordin emis de Ministerul Mediului în cadrul măsurilor de gestionare a faunei sălbatice.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, afirmă că animalele sălbatice cauzează tot mai des pagube terenurilor agricole, inclusiv pădurilor plantate în cadrul programelor de împădurire, transmite rupor.md.

Potrivit oficialului, populația căprioarelor din Moldova a crescut semnificativ în ultimii ani și este estimată la peste 28.000 de exemplare, ceea ce depășește capacitatea de susținere a habitatului.

„Aceasta este o activitate a Ministerului Mediului, care se aprobă anual. Trebuie să ținem cont de efectivul real din Republica Moldova și capacitatea de susținere a habitatului. Când numărul crește de 6-7 ori, avem foarte multe pagube cauzate agricultorilor. Vor avea de suferit pădurile tinere, regenerarea pădurilor, pădurile plantate prin programul de împădurire. Avem numeroase exemple de culturi distruse la agricultori. La Ministerul Mediului sunt zeci de petiții în care agricultorii solicită compensații pentru pagubele cauzate de animalele sălbatice”, a declarat ministrul după ședința Guvernului de miercuri, 17 iunie.

Hajder precizează că, deși au fost mai multe solicitări de intervenție, a fost aprobată vânătoarea a peste 900 de exemplare, ceea ce reprezintă aproximativ 3% din efectivul estimat. Această măsură de precauție va fi aplicată în 82 din cele 191 de fonduri cinegetice.

„În condiții normale ar fi trebuit să aprobăm mult mai multe. Vreau să menționez că numărul lor depășește nivelul normal pentru Republica Moldova cu peste 11.000 de exemplare. Nu este nimic înfricoșător, este o măsură de precauție, deoarece atunci când efectivul nu este reglementat apar dezechilibre ecologice”, a adăugat ministrul.

Conform ordinului, perioadele de vânătoare diferă în funcție de sexul exemplarelor: de la 6 iunie până la 1 octombrie 2026 pentru masculi și de la 1 octombrie până la 31 decembrie 2026 pentru masculi și femele. Sunt permise exclusiv metodele de vânătoare individuală — din ascunzătoare (de pe turn), la apropiere, cu hrănire și cu momeală, în timp ce vânătoarea în haită este interzisă.