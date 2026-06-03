Autoritățile au finalizat pregătirea terenului pentru noua ambasadă a SUA.

Șeful Guvernului susține că întregul cartier se va schimba la față, urmare a implementării proiectului. Conform oficialului, așa s-a întâmplat anterior la București și la Kiev, transmite realitatea.md.

„Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare e terenului și și-a îndeplinit toate obligațiunile pentru această etapă a proiectului pentru construirea noului sediu al ambasadei SUA, dar și a unui parc, cu păstrarea porților emblematice ale stadionului. Este un proiect important pentru parteneriatul strategic dintre Republica Moldova și SUA”, a anunțat prim-ministrul.

Amintim că, cu o zi înainte de anunțul lui Alexandru Munteanu, Donald Trump a nominalizat noul ambasador al SUA la Chișinău. Este vorba despre Joseph Burkhalter.