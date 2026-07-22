Autoritățile au decis să extindă Aeroportul Chișinău în loc să construiască un terminal nou.

Autoritățile au renunțat la construirea unui nou terminal la Aeroportul Internațional Chișinău, estimat la peste 150 de milioane de euro, și au decis să extindă infrastructura existentă.

Acest lucru a fost declarat de ministrul interimar al Infrastructurii, Vladimir Bolea.

Potrivit acestuia, Guvernul a analizat două scenarii: elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru un terminal nou, proces care ar fi durat cel puțin un an și jumătate, sau extinderea aeroportului existent, transmite bani.md.

Bolea a explicat că decizia a fost influențată și de estimările privind evoluția traficului aerian după încheierea războiului din Ucraina. În prezent, între 25% și 40% dintre pasagerii Aeroportului Chișinău sunt cetățeni ucraineni, în funcție de perioada anului.

„Chiar dacă în 2026 vom depăși pragul de 7 milioane de pasageri, odată cu încheierea războiului din Ucraina, este firesc ca o mare parte dintre ucraineni să revină să zboare de pe aeroporturile lor. În aceste condiții, estimăm că traficul natural al Aeroportului Chișinău se va stabiliza la aproximativ 4–4,5 milioane de pasageri anual”, a declarat ministrul.

Oficialul a spus că un terminal nou ar fi presupus costuri ridicate de construcție, administrare și rambursare a creditelor, ceea ce ar fi dus inevitabil la majorarea taxelor aeroportuare și, implicit, la scumpirea biletelor.

Ca exemplu, Bolea a invocat Aeroportul Iași, unde, potrivit lui, după construirea unui terminal nou finanțat prin împrumuturi de peste 100 de milioane de euro, taxele aeroportuare au fost majorate, iar traficul de pasageri a scăzut de la 2,9 milioane la 2,2 milioane.

În schimb, Aeroportul Chișinău va fi extins cu aproximativ 5.000 de metri pătrați, investiția fiind estimată la 7,5–8 milioane de euro. Lucrările vor include spații comerciale suplimentare, zone de depozitare, lounge-uri și alte facilități destinate pasagerilor.

Potrivit ministrului, investiția va fi finanțată integral din veniturile aeroportului, fără contractarea de credite, ceea ce va permite menținerea taxelor aeroportuare la nivelul actual.

„Asta înseamnă că nu vom majora taxele pentru companiile aeriene, iar biletele vor rămâne accesibile pentru cetățenii Republicii Moldova”, a subliniat Bolea.

Acesta a precizat că procedura de achiziție pentru desemnarea constructorului este în etapa de evaluare, după relansarea licitației în luna iunie, iar lucrările de extindere ar urma să înceapă în lunile octombrie–noiembrie 2026.