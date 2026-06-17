Autoritățile au calificat sistemul de protecție socială din Moldova drept „foarte generos”.

Autoritățile susțin că sistemul de protecție socială din Republica Moldova este „foarte generos” și îi sprijină pe cetățeni încă de la începutul vieții, chiar din perioada prenatală.

Aceste declarații au fost făcute în cadrul ședinței comisiei pentru controlul finanțelor publice, unde a fost discutată executarea Bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2025, informează logos-pres.md.

Tatiana Popa, directoare generală adjunctă a Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), a prezentat cifre care, în opinia sa, nu sunt oferite de multe state europene:

„Alocația la nașterea copilului este de 21.350 de lei, ceea ce reprezintă peste 1.000 de euro. Astfel de alocații nu veți găsi în multe țări europene. Alocația pentru copil până la vârsta de 3 ani: 3.937 de lei pe lună, în funcție de alegerea părinților. Avem posibilitatea de a acorda plăți pentru 12 luni, 2 luni sau 3 ani.”

De asemenea, s-a menționat că legislația a fost modificată, iar părinții pot munci și în același timp să primească alocația. În plus, normele au fost ajustate astfel încât alocațiile pentru familiile cu copii să poată fi calculate, la alegere, pe baza celui mai mare salariu. Dacă tatăl are un salariu mai mare, se poate alege calculul alocației în funcție de venitul său. Prin urmare, în ultima perioadă, cuantumul alocațiilor a crescut semnificativ.

„Noi, într-adevăr, avem grijă de cetățenii Republicii Moldova încă din perioada de când se află în burta mamei, să zicem așa, și le oferim indemnizații pentru maternitate. Ulterior survin alte tipuri de prestații de susținere a familiilor cu copii. Și vreau să vă spun că, atunci când facem analiza comparativă cu alte state din regiunea noastră, ele sunt destul de generoase comparativ cu celelalte tipuri de prestații oferite altor categorii de cetățeni”, a precizat Tatiana Popa.

O statistică atât de diferită

La rândul său, secretarul general al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Dumitru Pîslaru, a menționat că rata ocupării forței de muncă a crescut de la 50% la 57% în ultimii patru ani „datorită unui număr imens de politici implementate”:

„Și mai ales a crescut în rândul femeilor datorită programelor implementate, inclusiv programele pentru grădinițe, flexibilitatea concediilor de maternitate și așa mai departe. Avem un număr foarte mare de politici implementate, iar acestea, în primul rând, au condus la reducerea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat”, a declarat Pîslaru.

Astăzi, la bugetul asigurărilor sociale contribuie 842.000 de persoane, iar într-un an bugetar numărul plătitorilor a crescut cu aproximativ 15.000 de persoane. Potrivit autorităților, raportul dintre plătitori și un pensionar este de 1,2 plătitori la un pensionar.