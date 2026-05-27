Autorități: 69 de gospodării au fost inundate după ploile torențiale.

Cea mai dificilă situație s-a înregistrat în raioanele Călărași, Strășeni, Ungheni și Criuleni, unde vremea rea a afectat aproximativ 25 de localități, a declarat directorul Centrului Național de Management al Crizelor, Sergiu Diaconu, transmite rupor.md.

Potrivit acestuia, în ultimele zile aproximativ 20 de structuri de stat au lucrat la consolidarea digurilor, devierea apei și reducerea presiunii asupra construcțiilor hidrotehnice. În prezent, toate digurile rămân funcționale.

Diaconu a menționat că în câteva locuri apa a rupt totuși sectoarele de protecție. Ca urmare, au fost inundate aproximativ 400 de hectare de teren și 55 de kilometri de drumuri.

Totodată, după cum a spus șeful centrului, s-au evitat consecințe mai grave. Potrivit estimărilor preliminare, fără intervenția serviciilor ar fi putut fi afectate peste 400 de gospodării.

O atenție deosebită a fost acordată celor trei diguri dintr-un lanț de șapte lacuri. Acolo specialiștii au lucrat fără întrerupere în ultimele 72 de ore. Digurile au fost consolidate cu saci cu nisip și folie specială, precum și prin săparea de canale pentru devierea controlată a apei.

Diaconu a declarat că localitățile nu mai sunt sub amenințarea inundațiilor. Aproximativ 20 de gospodării, pentru care anterior se lua în calcul riscul evacuării, nu vor trebui evacuate.

De asemenea, autoritățile au reușit să protejeze mai multe sectoare de drumuri și poduri importante. Potrivit lui Diaconu, nu se așteaptă o creștere a riscurilor în acest moment. Nivelul apei a început să scadă, inclusiv în raionul Strășeni.

În zonele cele mai periculoase continuă să activeze un comandament permanent. Situația în zona celor șapte lacuri este monitorizată în continuare.

Pagubele nu au fost încă estimate. Diaconu a explicat că evaluarea va fi făcută după încheierea lucrărilor, deoarece în unele subsoluri și gospodării apa nu a fost încă complet evacuată. Comisiile locale pentru situații excepționale trebuie să se reunească din nou și să pregătească datele.

Diaconu a mai declarat că nu există persoane dispărute în urma vremii nefavorabile. Totuși, potrivit lui, în urma unei tragedii, doi copii au rămas orfani după moartea tatălui, iar anterior își pierduseră și mama.