Audit la Ministerul Sănătății: Salarii pentru oameni aflați peste hotare și milioane blocate.

Cu toate acestea, auditorii au emis un aviz pozitiv privind situațiile financiare consolidate ale instituției, informează bani.md.

Una dintre concluziile cele mai grave ale auditului se referă la situația serviciilor de reproducere asistată umană. Curtea de Conturi a constatat că finanțarea acestui domeniu, în sumă de 14,4 milioane lei, a fost eronat reflectată în categoria serviciilor ministerului. În plus, programul a fost finanțat în lipsa unui program național valabil, deoarece cel anterior și-a pierdut valabilitatea încă din 2022.

Raportul indică și alte nereguli. În special, o instituție medicală a oferit servicii fără licență. De asemenea, au fost plătite servicii medicale inexistente în Catalogul tarifelor unitare, în sumă de 6,9 milioane lei. Pentru alte servicii au fost aplicate tarife care depășeau limitele admise, ceea ce a condus la plăți nejustificate de aproximativ 1,58 milioane lei.

Auditorii au identificat și plăți nejustificate de salarii pentru 48 de angajați care, deși erau înregistrați în tabelele de evidență a timpului de lucru ca fiind la serviciu, de fapt se aflau în afara țării. Suma totală a acestor plăți a depășit 200.000 lei.

Raportul semnalează și investiții care nu dau rezultate. Corpul spitalului ftiziopulmonologic din Vorniceni, în care au fost investite 81,2 milioane lei, încă nu funcționează.

În plus, echipamentul Centrului de Medicină Legală, în valoare de 6,5 milioane lei, achiziționat încă din 2013, continuă să fie depozitat, deoarece este implicat într-un dosar penal.

Curtea de Conturi a constatat, de asemenea, că Ministerul Sănătății nu a recuperat circa 19,9 milioane lei de la studenții sau specialiștii exonerați care nu și-au îndeplinit obligațiile de muncă după finalizarea studiilor.

Mai mult, în perioada 2020-2025, încă 38 de medici au părăsit instituțiile în care erau obligați să activeze, iar ministerul nu a inițiat procedurile de recuperare a cheltuielilor pentru pregătirea lor, evaluate la cel puțin 4,5 milioane lei.