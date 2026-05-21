Audit: Circa 400 de copii învață și sunt cazați în clădiri ce nu sunt date în exploatare.

Documentul arată că Ministerul Educației și Cercetării nu a rezolvat o problemă veche, iar clădirileLliceului „Aristotel” și Centrului Artico, în valoare de peste 184 milioane lei, sunt utilizate fără recepția legală, informează ipn.md.

Auditorii au constatat că doar în cazul Liceului Teoretic Republican „Aristotel”, unde valoarea imobilelor ajunge la 77,7 milioane de lei, aproximativ 300 de elevi își fac studiile în clădiri neautorizate, iar alți aproximativ 150 de elevi din raioane sunt cazați acolo.

Totodată, se menționează că fostul antreprenor al instituției e în proces de insolvabilitate, iar administratorul de insolvență solicită în instanță peste 57 de milioane de lei de la Academia de Științe și de la MEC, fostul și actualul fondator al liceului. Cu o problemă similară se confruntă și Centrul Republican pentru Copii și Tineret „Artico”, unde valoarea construcțiilor utilizate fără recepția finală este estimată la 106,4 milioane de lei.

Președinta CCRM, Tatiana Șevciuc, a calificat situația drept foarte gravă din perspectiva managementului riscurilor. Potrivit ei, utilizarea zilnică a unei infrastructuri nerecepționate legal poate atrage consecințe juridice și de securitate în cazul producerii unor incidente tehnice.

Reprezentanții MEC au declarat că au fost create grupuri de lucru cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru identificarea soluțiilor legale. În cazul „Artico”, au fost inițiate expertize tehnice ale clădirilor, iar după finalizarea acestora, autoritățile urmează să decidă modalitatea de recepționare și dare în exploatare a imobilelor. În privința Liceului „Aristotel”, ministerul susține că procesul e blocat de litigiul aflat pe rol în instanță.

Auditul CCRM a mai scos la iveală și alte probleme în gestionarea patrimoniului și fondurilor publice din educație. S-a constatat că MEC nu a ținut evidența contabilă a bunurilor publice conform cerințelor legale, în special a patrimoniului transmis instituțiilor din subordine. Din acest motiv, auditorii spun că nu au putut valida corectitudinea unei sume de peste 8,7 miliarde de lei, reflectată în rapoartele financiare ale ministerului. Totodată, au fost identificate terenuri supraevaluate cu aproape 100 de milioane de lei și lucrări de reconstrucție neînregistrate contabil în valoare de peste 41 de milioane de lei.

Raportul mai arată că ministerul nu a asigurat un sistem uniform și transparent de acordare a sporurilor și premiilor în unele instituții subordonate. La centrul „Artico”, pentru sporurile de performanță au fost utilizați peste 945 de mii de lei, dintre care 842 de mii pentru 25 de angajați, și în jur de 103 mii de lei pentru 106 angajați. Auditorii au atras atenția și asupra stării avansate de degradare a unor complexe sportive și baze de odihnă aflate în gestiunea instituțiilor subordonate MEC.

Curtea de Conturi a emis o opinie cu rezerve asupra rapoartelor financiare consolidate ale MEC pentru anul trecut, și a cerut ministerului să accelereze inventarierea patrimoniului, recepționarea construcțiilor și implementarea măsurilor de control intern. În același timp, ministerul a menționat că pe parcursul misiunii de audit au fost corectate erori contabile în valoare totală de peste 215 milioane de lei.