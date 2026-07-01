Au intrat în vigoare noile reguli privind operațiile de cataractă și de protezare.

Începând de astăzi, în Moldova au intrat în vigoare noile prevederi ale Regulamentului privind tratamentul în cadrul programelor speciale „Protezarea aparatului locomotor” și „Tratamentul chirurgical al cataractei”.

Noile reguli sunt menite să crească eficiența gestionării listelor de așteptare, să asigure o transparență mai mare și să faciliteze accesul pacienților la intervențiile chirurgicale în cadrul acestor programe speciale, transmite noi.md.

Una dintre inovațiile cheie este introducerea listelor de așteptare pentru operațiile de îndepărtare a cataractei și endoprotezare a aparatului locomotor în format electronic. În acest scop, CNAM a dezvoltat un modul separat în Sistemul Informațional Automatizat „Asigurarea Medicală Obligatorie” (SI AOAM), care va permite o evidență clară și o gestionare mai eficientă a cozilor.

Conform noii reglementări, medicul specialist din asistența medicală ambulatorie specializată va include pacientul pe lista de așteptare doar dacă acesta alege să efectueze operația într-o instituție medicală publică sau privată din Chișinău sau Bălți.

Dacă pacientul este de acord să urmeze intervenția chirurgicală la un furnizor de servicii medicale raional, care lucrează în contract cu CNAM, acesta nu va fi inclus pe lista de așteptare, deoarece în instituțiile medicale raionale nu există cozi pentru astfel de operații.

De asemenea, regulamentul prevede desființarea comisiilor, consiliilor și a listelor separate de așteptare urgentă. Pregătirea pacientului pentru intervenția chirurgicală va fi realizată de medicul de familie sau de medicul specialist profilactic.

Noile prevederi stabilesc, de asemenea, indicațiile medicale pentru tratamentul chirurgical al cataractei și endoprotezarea articulațiilor mari, precum și termenele de transmitere a listelor de așteptare și de furnizare a rapoartelor privind operațiile efectuate către CNAM.

Operațiile care necesită intervenție chirurgicală de urgență vor fi efectuate în afara listelor de așteptare, în cadrul programului general de asistență medicală spitalicească.