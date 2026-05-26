theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
noi.md logonoi
26 Mai 2026, 18:03
2 665
Copiază linkul
Link copiat

Au început lucrările privind protejarea stejarului secular din orașul Codru

Ministerul Mediului informează că au început lucrările privind protejarea stejarului secular din orașul Codru, arbore, care este parte a patrimoniului nostru natural.

Au început lucrările privind protejarea stejarului secular din orașul Codru.
Au început lucrările privind protejarea stejarului secular din orașul Codru.

Potrivit Ministerului Mediului, vechiul gard de fier, care era amplasat prea aproape și strângea tulpina copacului, a fost îndepărtat, transmite noi.md.

În locul lui, a fost instalat un nou gard din lemn, la o distanță de aproximativ 2 metri, fiind astfel mărită zona de protecție. 

Lucrările au început după ce Primăria Codru din cadrul municipiului Chișinău a primit de la Agenția de Mediu autorizația, care permite efectuarea acestora.

„Anume Grădina Botanică va efectua lucrările, iar Primăria Codru le va finanța. În ceea ce privește costul acestora, nu avem, deocamdată, vreo cifră. Grădina Botanică va veni cu oferta de preț, noi vom achita, după care se vor face îngrijirile de rigoare", a precizat Veronica Plăcintă, viceprimarul orașului Codru.

Ministerul Mediului a menționat anterior pentru redacția noastră că stejarul respectiv este inclus în anexa nr. 3 la Legea nr. 1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat și deține statutul de monument al naturii de categorie botanică.

Sursă
noi.md logonoi
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici