Au început lucrările privind protejarea stejarului secular din orașul Codru.

Potrivit Ministerului Mediului, vechiul gard de fier, care era amplasat prea aproape și strângea tulpina copacului, a fost îndepărtat, transmite noi.md.

În locul lui, a fost instalat un nou gard din lemn, la o distanță de aproximativ 2 metri, fiind astfel mărită zona de protecție.

Lucrările au început după ce Primăria Codru din cadrul municipiului Chișinău a primit de la Agenția de Mediu autorizația, care permite efectuarea acestora.

„Anume Grădina Botanică va efectua lucrările, iar Primăria Codru le va finanța. În ceea ce privește costul acestora, nu avem, deocamdată, vreo cifră. Grădina Botanică va veni cu oferta de preț, noi vom achita, după care se vor face îngrijirile de rigoare", a precizat Veronica Plăcintă, viceprimarul orașului Codru.

Ministerul Mediului a menționat anterior pentru redacția noastră că stejarul respectiv este inclus în anexa nr. 3 la Legea nr. 1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat și deține statutul de monument al naturii de categorie botanică.