tvrmoldova.md
18 Mai 2026, 21:23
13 854
Au fost reluate audierile în dosarul „Kuliok”: Procurorii au cerut recuzarea judecătorului

Audierile în dosarul „Kuliok”, în care este examinată acuzația împotriva lui Igor Dodon, au fost reluate la Curtea Supremă de Justiție.

Însă deja la prima ședință din 18 mai, procurorii au depus o cerere de recuzare a unuia dintre judecătorii colegiului, transmite tvrmoldova.md.

Potrivit judecătoarei Stella Bleșceaga, cererea îl vizează pe judecătorul Alexandru Negru, recent desemnat raportor în dosar.

„Cererea de recuzare a fost depusă împotriva judecătorului Alexandru Negru. Aceasta a fost repartizată, va fi format un colegiu care va examina separat această cerere, iar părțile apărării și acuzării vor fi informate despre următoarea ședință”, a declarat Stella Bleșceaga în timpul audierilor.

Potrivit informațiilor instanței, cererea este semnată de procurorul Petru Iarmaliuc.

Paralel, în cadrul ședinței a continuat urmărirea judiciară – au fost audiați doi martori ai apărării.

Audierile în dosarul „Kuliok” au fost reluate la Curtea Supremă de Justiție. Conform graficului, au fost stabilite 16 ședințe, prima având loc pe 18 mai 2026.

Examinarea dosarului a fost suspendată la sfârșitul lunii aprilie după ce instanța a anunțat despre redistribuirea dosarului către un nou judecător-raportor prin sistemul integrat de gestionare a dosarelor.

Alexandru Negru a devenit noul judecător-raportor după ce Ghenadie Eremciuc a solicitat revenirea la instanța de fond din Bălți. Noul complet de judecată include pe Alexandru Negru, Stella Bleșceaga și Vladislav Gribincea.

Dosarul „Kuliok” este în examinare din octombrie 2022. Componența instanței s-a schimbat de mai multe ori.

Potrivit acuzațiilor, Igor Dodon ar fi primit de la Vladimir Plahotniuc între 600.000 și 1 milion de dolari pentru promovarea intereselor Partidului Democrat din Moldova. Liderul socialiștilor nu-și recunoaște vina și, în cazul în care va fi găsit vinovat, riscă până la 20 de ani de închisoare.

