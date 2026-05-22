22 Mai 2026, 16:37
Au fost înregistrate noi tentative de fraudă în numele instituțiilor publice

Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească a avertizat cetățenii despre creșterea tentativelor de fraudă prin telefon și mesaje, după o notificare emisă de STISC.

Potrivit instituției, în ultima perioadă au fost raportate mai multe cazuri în care persoane necunoscute folosesc numere de telefon ce imită instituții publice, inclusiv STISC, transmite noi.md.

Reprezentanții agenției precizează că escrocii încearcă să inducă în eroare cetățenii sub diverse pretexte, precum „expirarea serviciilor”, „prelungirea contractelor” sau „confirmarea datelor”. Prin aceste metode, persoanele respective încearcă să obțină informații personale sau să determine oamenii să întreprindă rapid anumite acțiuni.

Instituția subliniază că Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică nu contactează cetățenii pentru a solicita date personale sau informații confidențiale. Autoritățile recomandă verificarea informațiilor exclusiv din surse oficiale și evitarea transmiterii codurilor de verificare ori a datelor bancare.

Totodată, cetățenii sunt îndemnați să întrerupă imediat apelurile în care li se cer acțiuni urgente sau date sensibile și să evite accesarea linkurilor primite din surse suspecte.

Sursă
