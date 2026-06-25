Au fost anunțate rezultatele examenelor pentru clasa a IX-a: Media la matematică este 5,90.

Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au publicat rezultatele preliminare ale examenelor de absolvire pentru clasa a IX-a.

Indicatorii generali din acest an, potrivit instituțiilor, sunt comparabili cu cei de anul trecut.

Anul acesta, peste 34.000 de absolvenți au susținut examenele, scriind în total 95.454 de teste. Directorul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov, a declarat că lucrările au fost corectate de aproximativ 350 de profesori în cinci comisii republicane. Au fost verificate 30.894 de teste la matematică, 29.303 la istoria românilor și istoria universală, 23.612 la limba și literatura română, 5.996 la limba română pentru vorbitorii de alte limbi, precum și 5.649 de teste la limba și literatura rusă, scrie rupor.md

Pentru prima dată, examenele nu s-au susținut în școlile proprii, ci în 385 de centre raionale și municipale special create, unde procesul de testare a fost supravegheat de observatori externi. Potrivit Ministerului, datorită unui control strict, numărul lucrărilor anulate pentru copiat a scăzut de la 114 cazuri anul trecut la 33 în acest an. Cele mai multe cazuri de încălcare au fost la matematică – au fost depistate 25 de persoane. Alți trei elevi au fost eliminați de la istorie, câte doi de la examenul de limba română și limba română pentru vorbitorii de alte limbi, iar unul de la limba rusă. Acești elevi vor putea susține examenele doar în sesiunea suplimentară, care va avea loc între 7 și 10 iulie.

Rezultatele preliminare privind promovabilitatea și media pe discipline s-au distribuit astfel:

La limba și literatura rusă, examenul a fost promovat de 96,4% dintre elevi (în 2023 a fost 96,5%), iar media a fost 6,32.

La limba și literatura română, procentul celor care au promovat a fost de 95,7% (în 2023 – 95,8%), cu o medie de 6,61.

La istoria românilor și istoria universală au reușit 95,2% dintre candidați (în 2023 – 95,0%), media fiind 6,65.

La limba română pentru vorbitorii de alte limbi, pragul a fost trecut de 80,7% dintre elevi (în 2023 – 82,7%), iar media a fost 5,70.

Cele mai scăzute rezultate s-au înregistrat tradițional la examenul de matematică: l-au promovat 76,4% dintre elevi (în 2023 – 77,8%), iar media pe țară a fost 5,90.

Ministerul Educației precizează că, pentru al doilea an consecutiv, a funcționat programul de sprijin la matematică, care a cuprins aproximativ 6.000 de elevi de clasa a IX-a. De asemenea, pentru prima dată au fost organizate ore suplimentare de limba română pentru 3.000 de elevi din școlile minorităților naționale. La aceste cursuri au participat aproximativ 800 de profesori pregătiți. În paralel, în cadrul mișcării de voluntariat „Matematica de la egal la egal”, la pregătirea pentru teste au contribuit circa 600 de elevi mai mari, iar pentru munca individuală instituția a actualizat platforma educațională online ajutauncoleg.md.

Absolvenții pot vedea deja astăzi lucrările lor corectate online pe site-ul o9est.md, folosind parolele personale primite în școli. Potrivit agenției de profil, elevii nemulțumiți de note pot depune contestații chiar astăzi, 25 iunie, între orele 09:00 și 18:00, în centrele lor de examen. Comisiile vor examina protestele în perioada 26 iunie – 2 iulie, iar rezultatele finale ale sesiunii principale vor fi anunțate pe 3 iulie.