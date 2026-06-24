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24 Iunie 2026, 15:00
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Au apărut pepenii verzi la Piața Centrală — 20 de lei kilogramul

Pepenii verzi au ajuns pe tarabele Pieței Centrale din Chișinău. Comercianții îi vând cu 20 de lei kilogramul, iar cumpărătorii încep deja să caute unul dintre cele mai așteptate fructe ale verii.

Au apărut pepenii verzi la Piața Centrală — 20 de lei kilogramul.
Au apărut pepenii verzi la Piața Centrală — 20 de lei kilogramul.

În această perioadă, piața este plină și de fructe de sezon. Piersicile se vând cu 15-25 de lei/kg, caisele costă în jur de 20 de lei/kg, iar vișinele și cireșele albe pot fi găsite cu 35 de lei/kg. Cireșele roșii sunt puțin mai ieftine și costă aproximativ 30 de lei/kg, transmite stiri.md.

Pentru cei care preferă fructele de pădure, zmeura se vinde cu 60 de lei/kg, iar afinele ajung la 200 de lei/kg.

La capitolul legume, castraveții costă între 8 și 18 lei/kg, bostăneii – 10 lei/kg, iar roșiile se vând cu 35-45 de lei/kg. Vinetele rămân printre cele mai scumpe produse de sezon, cu un preț de aproximativ 50 de lei/kg.

Cartofii noi pot fi cumpărați cu 12-14 lei/kg, sfecla roșie costă 15 lei/kg, iar morcovii – aproximativ 25 de lei/kg.

O legătură de ceapă verde costă circa 6 lei, rucola și menta se vând cu 5 lei, iar spanacul – cu 7 lei.

Ciupercile costă între 20 și 45 de lei/kg, iar ouăle se vând cu 15-30 de lei 10 bucăți, în funcție de mărime și producător.

În sectorul lactatelor, brânza de oi se comercializează cu 140 de lei/kg, brânza de capră – cu 130 de lei/kg, iar cea de vaci – cu 100 de lei/kg.

Au apărut pepenii verzi la Piața Centrală — 20 de lei kilogramul

Au apărut pepenii verzi la Piața Centrală — 20 de lei kilogramul

Au apărut pepenii verzi la Piața Centrală — 20 de lei kilogramul

Au apărut pepenii verzi la Piața Centrală — 20 de lei kilogramul

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