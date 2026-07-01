Atenție, profesori: O nouă escrocherie online vă poate lăsa fără bani pe card.

În Moldova a fost descoperită o nouă schemă de înșelătorie online, ale cărei victime pot fi profesori și meditatori.

Infractorii folosesc numele și stilul distinctiv al platformei internaționale de educație Superprof pentru a obține acces la datele cardurilor bancare ale utilizatorilor, transmite moldova1.md.

Despre noua schemă a anunțat prorectorul pentru digitalizare al Universității Tehnice din Moldova, Dinu Țurcanu, după ce o profesoară de informatică a fost aproape să cadă victimă escrocilor.

Potrivit acestuia, infractorii postează pe rețelele sociale reclame cu oferte de a susține cursuri online contra sumei de 150–300 lei pe oră. După înregistrarea pe un site care seamănă cu Superprof, utilizatorului îi scrie un presupus elev, care anunță că a plătit deja aproximativ 4,8 mii lei pentru lecții.

Apoi, profesorului i se propune să acceseze un link extern pentru a primi plata. Pe pagina falsă, victima este rugată să introducă toate datele cardului bancar, inclusiv codul CVC/CVV.

„Pentru a primi banii, nu este nevoie să introduci CVC/CVV. Acest cod este folosit doar pentru confirmarea plăților”, a subliniat Dinu Țurcanu.

Conform datelor sale, în ultimele zile peste 40 de profesori s-au înregistrat deja pe platforma folosită în schema frauduloasă sau au interacționat cu anunțurile respective.

Autoritățile nu au raportat până acum cazuri confirmate de furt de bani. Cetățenii sunt îndemnați să nu introducă datele cardurilor bancare pe site-uri necunoscute, să nu transmită codurile din SMS și, în caz de suspiciune de fraudă, să contacteze imediat banca pentru blocarea cardului.