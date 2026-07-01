theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
realitatea.md logorealitatea
1 Iulie 2026, 16:45
6 812
Copiază linkul
Link copiat

Atentatul de la Aeroport: Acțiunile de care este bănuit Vasiloi, reîncadrate ca lipsirea de viață din imprudență

Procurorii au reîncadrat acțiunile de care este bănuit Rosian Vasiloi, fostul șef al Poliției de Frontieră, în dosarul atentatului de la Aeroport.

Atentatul de la Aeroport: Acțiunile de care este bănuit Vasiloi, reîncadrate ca lipsirea de viață din imprudență.
Atentatul de la Aeroport: Acțiunile de care este bănuit Vasiloi, reîncadrate ca lipsirea de viață din imprudență.

Pe 21 mai 2026, s-a dispus schimbarea acuzării, fapta fiind calificată drept „lipsirea de viață din imprudență, săvârșită asupra a două persoane”.

„Pe parcursul procedurii, apărarea a contestat mai multe acte procesuale, iar unele aspecte au fost examinate inclusiv de instanțele de judecată și de Curtea Constituțională. În prezent, urmărirea penală continuă, însă anumite acțiuni procesuale depind de examinarea de către instanță a contestațiilor depuse de apărare împotriva unor acte din cauză. Procuratura Generală va continua să acționeze în limitele legii, cu respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale ale tuturor părților”, a declarat pentru Realitatea purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru.

În 2023, urmare a atentatului de la Aeroport în care au murit un agent de pază și un polițist de frontieră, Rosian Vasiloi a fost declarat bănuit, fiind acuzat de neglijență în serviciu. Fostului funcționar i s-a interzis atunci părăsirea țării.

Pe 30 iunie 2023, un cetățean străin anunțat în căutare a comis un atac la Aeroportul Internațional Chișinău, după ce nu i s-a autorizat intrarea în țară. Doi oameni au fost uciși, iar individul a fost rănit grav de către forțele de ordine și a murit la spital.

Sursă
realitatea.md logorealitatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici