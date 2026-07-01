Atentatul de la Aeroport: Acțiunile de care este bănuit Vasiloi, reîncadrate ca lipsirea de viață din imprudență.

Procurorii au reîncadrat acțiunile de care este bănuit Rosian Vasiloi, fostul șef al Poliției de Frontieră, în dosarul atentatului de la Aeroport.

Pe 21 mai 2026, s-a dispus schimbarea acuzării, fapta fiind calificată drept „lipsirea de viață din imprudență, săvârșită asupra a două persoane”.

„Pe parcursul procedurii, apărarea a contestat mai multe acte procesuale, iar unele aspecte au fost examinate inclusiv de instanțele de judecată și de Curtea Constituțională. În prezent, urmărirea penală continuă, însă anumite acțiuni procesuale depind de examinarea de către instanță a contestațiilor depuse de apărare împotriva unor acte din cauză. Procuratura Generală va continua să acționeze în limitele legii, cu respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale ale tuturor părților”, a declarat pentru Realitatea purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru.

În 2023, urmare a atentatului de la Aeroport în care au murit un agent de pază și un polițist de frontieră, Rosian Vasiloi a fost declarat bănuit, fiind acuzat de neglijență în serviciu. Fostului funcționar i s-a interzis atunci părăsirea țării.

Pe 30 iunie 2023, un cetățean străin anunțat în căutare a comis un atac la Aeroportul Internațional Chișinău, după ce nu i s-a autorizat intrarea în țară. Doi oameni au fost uciși, iar individul a fost rănit grav de către forțele de ordine și a murit la spital.