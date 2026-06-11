Astăzi va fi cea mai călduroasă zi de la începutul anului: Temperaturile vor ajunge până la +32°C la sud.

Potrivit meteofor.md, în nordul Moldovei se vor înregistra temperaturi de până la +27 de grade, precum și averse cu descărcări electrice. Totuși, de mâine meteorologii anunță o răcire bruscă, temperaturile diurne vor scădea cu peste 10 grade.

În sudul țării, temperaturile nu vor depăși +22°C, iar la nord maximele diurne vor ajunge la cel mult +17°C. În plus, pe întreg teritoriul Republicii Moldova sunt prognozate ploi însoțite de descărcări electrice.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic, în luna iunie se înregistrează, de regulă, între 2 și 6 zile cu temperaturi de peste +30°C. Cea mai lungă perioadă de caniculă, 20 de zile consecutive, a fost înregistrată în 1999, la Rezina și Râbnița.