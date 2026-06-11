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11 Iunie 2026, 10:28
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Astăzi va fi cea mai călduroasă zi de la începutul anului: Temperaturile vor ajunge până la +32°C la sud

Astăzi, 11 iunie, în Republica Moldova este așteptată cea mai ridicată temperatură de la începutul anului. În sudul țării, termometrele vor indica până la +32°C, iar la Chișinău vor fi cu două grade mai puțin.

Astăzi va fi cea mai călduroasă zi de la începutul anului: Temperaturile vor ajunge până la +32°C la sud.
Astăzi va fi cea mai călduroasă zi de la începutul anului: Temperaturile vor ajunge până la +32°C la sud.

Potrivit meteofor.md, în nordul Moldovei se vor înregistra temperaturi de până la +27 de grade, precum și averse cu descărcări electrice. Totuși, de mâine meteorologii anunță o răcire bruscă, temperaturile diurne vor scădea cu peste 10 grade.

În sudul țării, temperaturile nu vor depăși +22°C, iar la nord maximele diurne vor ajunge la cel mult +17°C. În plus, pe întreg teritoriul Republicii Moldova sunt prognozate ploi însoțite de descărcări electrice.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic, în luna iunie se înregistrează, de regulă, între 2 și 6 zile cu temperaturi de peste +30°C. Cea mai lungă perioadă de caniculă, 20 de zile consecutive, a fost înregistrată în 1999, la Rezina și Râbnița.

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