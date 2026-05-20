theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
20 Mai 2026, 22:31
595
Copiază linkul
Link copiat

ASP și Agenția Fiscală a Suediei implementează un proiect comun de modernizare a serviciilor publice

Specialiștii Agenției Servicii Publice (ASP) și Agenției Fiscale Suedeze vor coopera interinstituțional și vor face transfer de expertiză în cadrul unui proiect.

ASP și Agenția Fiscală a Suediei implementează un proiect comun de modernizare a serviciilor publice.
ASP și Agenția Fiscală a Suediei implementează un proiect comun de modernizare a serviciilor publice.

Potrivit ASP, parteneriatul reprezintă un pas important în modernizarea serviciilor publice și alinierea acestora la exigențele Uniunii Europene, transmite rupor.md.

Directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, a subliniat că Suedia este un lider mondial recunoscut în digitalizare și guvernare eficientă, iar experiența Agenției Fiscale Suedeze este un etalon. ASP gestionează registrele de bază ale statului, iar acest parteneriat îi oferă pârghiile necesare pentru a transforma instituția într-o autoritate modernă, transparentă și complet orientată către cetățean.

„Proiectul se bazează pe un model de colaborare de la egal la egal și va facilita schimbul direct de experiență și bune practici între specialiștii din ambele state. Acesta se va concentra pe trei direcții prioritare, cum ar fi: digitalizarea documentelor de stare civilă, îmbunătățirea calității Registrului populației și modernizarea furnizării serviciilor publice”, se menționează într-un comunicat de presă al ASP.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici