ASP și Agenția Fiscală a Suediei implementează un proiect comun de modernizare a serviciilor publice.

Potrivit ASP, parteneriatul reprezintă un pas important în modernizarea serviciilor publice și alinierea acestora la exigențele Uniunii Europene, transmite rupor.md.

Directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, a subliniat că Suedia este un lider mondial recunoscut în digitalizare și guvernare eficientă, iar experiența Agenției Fiscale Suedeze este un etalon. ASP gestionează registrele de bază ale statului, iar acest parteneriat îi oferă pârghiile necesare pentru a transforma instituția într-o autoritate modernă, transparentă și complet orientată către cetățean.

„Proiectul se bazează pe un model de colaborare de la egal la egal și va facilita schimbul direct de experiență și bune practici între specialiștii din ambele state. Acesta se va concentra pe trei direcții prioritare, cum ar fi: digitalizarea documentelor de stare civilă, îmbunătățirea calității Registrului populației și modernizarea furnizării serviciilor publice”, se menționează într-un comunicat de presă al ASP.