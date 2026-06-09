ASP extinde programul de susținere a examenelor pentru permisul de conducere în Capitală.

Agenția Serviciilor Publice (ASP) a anunțat extinderea activității punctelor de examinare din Chișinău pentru două sâmbete din această lună, transmite moldpres.md.

Potrivit agenției, această măsură a fost luată ca răspuns la cererea crescută pentru înscrierea la examenul practic și are scopul de a reduce timpul de așteptare pentru candidați.

Astfel, punctele de examinare situate la adresele: strada Calea Ieșilor, 14 și strada Academician Sergiu Răducanu, 1 din Chișinău, vor funcționa după program complet, începând cu ora 08:00, în zilele de 13 și 27 iunie 2026.

În aceste zile, examinatorii agenției vor susține examene practice suplimentare, ceea ce va permite creșterea numărului de locuri pentru doritorii de a obține permis de conducere.