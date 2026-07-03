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noi.md logonoi
3 Iulie 2026, 10:11
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Asigurătorii sunt obligați să prezinte clienților un nou document

Începând din 25 iunie 2026, consumatorii beneficiază de un instrument nou, care îi ajută să înțeleagă mai bine și să compare mai ușor produsele de asigurare oferite de societățile de asigurare.

Asigurătorii sunt obligați să prezinte clienților un nou document.
Asigurătorii sunt obligați să prezinte clienților un nou document.

Înainte de semnarea unui contract de asigurare generală, consumatorului îi este pus la dispoziție gratuit documentul de informare privind produsul de asigurare, transmite noi.md cu referire la bizlaw.md.

Potrivit Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) documentul răspunde, într-un limbaj simplu și accesibil, la cele mai importante întrebări pe care orice consumator ar trebui să le clarifice înainte de încheierea unei asigurări:

  • Ce tip de asigurare este? 
  • Ce riscuri sunt acoperite? 
  • Ce situații nu sunt acoperite? 
  • Există restricții sau limitări ale acoperirii? 
  • În ce teritoriu este valabilă asigurarea? 
  • Care sunt obligațiile consumatorului? 
  • Când, cum și cât se plătește pentru asigurare? 
  • Când începe și când încetează protecția oferită de asigurare? 
  • În ce condiții poate fi reziliat contractul?

Informațiile sunt prezentate în secțiuni distincte și într-o ordine standardizată pentru toate produsele de asigurare, fiind însoțite de pictograme ușor de recunoscut. 

Astfel, consumatorii pot identifica mai rapid ce este acoperit, ce este exclus și care sunt principalele obligații asumate.

CNPF precizează că, documentul de informare privind produsul de asigurare prezintă, într-o formă succintă, principalele riscuri acoperite, excluderi, limitări și obligații aferente produsului de asigurare. Acesta nu înlocuiește contractul și condițiile complete ale acestuia.

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