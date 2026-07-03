Asigurătorii au plătit circa 1,5 miliarde de lei despăgubiri pentru accidente produse în ultimii trei ani.

Companiile de asigurări din Republica Moldova au achitat despăgubiri de aproape 1,5 miliarde de lei pentru accidentele acoperite de polița RCA în perioada 2023-2025.

Banca Națională a Moldovei a precizat că, în acest interval, au fost soluționate peste 71.000 de dosare de daună, iar cea mai mare despăgubire, de 1,4 milioane de lei, a fost plătită anul trecut pentru un accident produs în municipiul Chișinău, transmite ipn.md.

Potrivit BNM, aproape toate despăgubirile acordate prin asigurarea de răspundere civilă auto au fost pentru pagubele produse bunurilor. Banca Națională precizează că toți șoferii sunt obligați prin lege să dețină o poliță RCA. Lipsa acesteia se sancționează prin amendă cuprinsă între 1.500 și 3.000 de lei aplicată proprietarului autovehiculului de către INSP.

Totodată, pentru accidentele produse în afara țării și acoperite prin sistemul Carte Verde, asigurători au achitat, în aceeași perioadă, despăgubiri pentru 4.653 de dosare de daună, în valoare totală de 421,6 milioane de lei. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în România. În cazul polițelor Carte Verde, daunele materiale au reprezentat circa 74% din totalul despăgubirilor achitate.