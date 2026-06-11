Articole vestimentare în cantități comerciale și echipament tactic, depistate la Aeroportul Chișinău.

Primul caz de transport ilegal de mărfuri a fost descoperit pe zborul Istanbul — Chișinău, după ce angajații postului vamal al Aeroportului Internațional Chișinău au verificat bagajele pasagerilor. În una dintre genți au fost găsite peste 300 de articole vestimentare și accesorii, nedeclarate organelor vamale. Mărfurile aparțineau unei nerezidente în vârstă de 41 de ani, transmite rupor.md.

În al doilea caz, tot pe zborul Istanbul — Chișinău, în bagajul unei pasagere a fost descoperită o cantitate comercială de îmbrăcăminte, nedeclarată la trecerea frontierei. În dosar figurează o femeie în vârstă de 41 de ani, nerezidentă.

Un alt caz a fost înregistrat pe zborul Viena — Chișinău. Deși a ales „coridorul verde”, în bagajul pasagerului au fost găsite echipamente tactice în cantități comerciale, care, de asemenea, nu au fost declarate. În dosar figurează un bărbat în vârstă de 69 de ani, nerezident.

Bunurile au fost ridicate și urmează să fie confiscate, iar persoanele vizate riscă amenzi conform prevederilor Codului contravențional.