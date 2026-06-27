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rupor.md logorupor
27 Iunie 2026, 09:03
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Armata Moldovei schimbă regimul de pregătire a soldaților din cauza caniculei

Conducerea Armatei Naționale a Moldovei a introdus măsuri sporite de securitate pentru protecția militarilor din cauza caniculei.

Armata Moldovei schimbă regimul de pregătire a soldaților din cauza caniculei.
Armata Moldovei schimbă regimul de pregătire a soldaților din cauza caniculei.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, din cauza prognozelor meteorologice, programul antrenamentelor va fi revizuit.

Vremea caniculară nu este un motiv pentru a întrerupe complet programul de pregătire a soldaților, însă acum toate activitățile practice și exercițiile se desfășoară strict în orele dimineții. În această perioadă a zilei, temperatura aerului rămâne moderată și sigură pentru efort fizic, au declarat reprezentanții Ministerului Apărării. Conducerea militară subliniază că soldații și subofițerii sunt asigurați complet cu apă potabilă, fără restricții. De asemenea, după îndeplinirea sarcinilor în condiții de teren, toți militarii au posibilitatea să facă imediat un duș rece, transmite rupor.md.

Măsurile de control adoptate și-au demonstrat deja eficiența: în prezent, printre contractori și soldații serviciului militar obligatoriu nu a fost înregistrat niciun caz de supraîncălzire sau insolație, consideră instituția.

Astfel de măsuri de protecție au fost introduse după ce Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Moldovei a anunțat trei niveluri de pericol meteorologic pentru perioada 28 iunie – 1 iulie. Din cauza unui anticiclon puternic, care va aduce aer încins din Europa de Vest, în multe regiuni ale țării și în Chișinău va intra în vigoare Codul Roșu maxim de pericol meteorologic. Meteorologii avertizează că, în orele de zi, temperatura aerului va depăși pragul extrem de +39…+41 °C, iar nopțile vor deveni tropicale — termometrele nu vor coborî sub +20 °C.

Sursă
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