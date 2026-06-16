Aproximativ 3.700 de străini au obținut permis de muncă în jumătate de an în Moldova.

Aproximativ 3.700 de cetățeni străini au primit permise de muncă în Moldova în ultimele șase luni.

Alți 114 oameni au obținut permis de ședere, iar 104 străini au fost expulzați din țară pentru încălcarea regimului de ședere, transmite nordnews.md.

Potrivit informațiilor obținute de Realitatea, cele mai multe permise de muncă au primit cetățenii Nepalului — 1.110 persoane. Urmează cetățenii Bangladeshului — 650, Uzbekistanului — 604 și Indiei — 276. Dintre străinii care au obținut permis de ședere, cei mai mulți sunt cetățeni ai Rusiei — 38 persoane, precum și ai Ucrainei — 27 persoane.

În ceea ce privește străinii expulzați din țară, printre aceștia se numără 15 cetățeni ai Azerbaidjanului, 13 cetățeni ai Uzbekistanului, câte 12 persoane din Tadjikistan și Bangladesh, 11 — din Sri Lanka, câte 9 — din Nepal și India, precum și 7 cetățeni ai Rusiei.

Măsuri similare au fost aplicate și față de cetățeni ai SUA, Camerunului, Chinei, Kârgâzstanului, Turciei, Turkmenistanului și Nigeriei.



