Aproximativ 27.000 de persoane născute în Moldova după 1991 nu au act de identitate
Aproximativ 27.000 de persoane născute după proclamarea independenței Republicii Moldova nu dețin niciun act de identitate moldovenesc, deși au primit certificate de naștere eliberate de autoritățile țării.
Astfel de date a prezentat șeful Agenției Serviciilor Publice, Mircea Eșanu, care a îndemnat cetățenii să-și întocmească documentele la timp, scrie moldova1.md.
„27.000 de persoane, care s-au născut după 1991, au certificate de naștere eliberate de autoritățile noastre, adică s-au născut aici, dar nu dețin niciun act de identitate. De fapt, sunt chiar mai multe”, a declarat Mircea Eșanu în cadrul unei emisiuni la postul Jurnal TV.
Potrivit șefului Agenției Serviciilor Publice, o parte dintre aceste persoane s-au născut direct pe teritoriul Republicii Moldova. Alții sunt copii ai cetățenilor moldoveni născuți în străinătate, iar certificatele lor de naștere au fost ulterior înscrise în registrele moldovenești. Eșanu a explicat că procedura de eliberare a documentelor este mult mai simplă pentru cei născuți pe teritoriul țării, deoarece autoritățile pot verifica rapid datele respective în registrele de stare civilă.
Autoritățile au modificat recent legislația pentru a simplifica procedura de stabilire a cetățeniei pentru persoanele născute din cetățeni ai Republicii Moldova. În același timp, regulile de redobândire a cetățeniei au fost înăsprite. Acest lucru a avut loc după scandaluri legate de încercările unor cetățeni ai Federației Ruse de a obține pașapoarte moldovenești pe baza unor documente false. Drept urmare, autoritățile au introdus cerința obligatorie de cunoaștere a limbii române și a Constituției pentru anumite categorii de solicitanți.
„S-a considerat oportună introducerea cunoașterii obligatorii a limbii române și a Constituției. Majoritatea statelor europene aplică o procedură similară”, a explicat Mircea Eșanu.
Potrivit șefului Agenției Serviciilor Publice, după intrarea în vigoare a noilor reguli, numărul cererilor de redobândire a cetățeniei a scăzut brusc.
„De la introducerea acestor norme am primit doar 81 de cereri de redobândire a cetățeniei. Anul trecut, pentru comparație, au fost depuse aproximativ 14.000 de cereri”, a comunicat Eșanu.