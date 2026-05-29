Aproximativ 27.000 de persoane născute în Moldova după 1991 nu au act de identitate

Astfel de date a prezentat șeful Agenției Serviciilor Publice, Mircea Eșanu, care a îndemnat cetățenii să-și întocmească documentele la timp, scrie moldova1.md.

„27.000 de persoane, care s-au născut după 1991, au certificate de naștere eliberate de autoritățile noastre, adică s-au născut aici, dar nu dețin niciun act de identitate. De fapt, sunt chiar mai multe”, a declarat Mircea Eșanu în cadrul unei emisiuni la postul Jurnal TV.

Potrivit șefului Agenției Serviciilor Publice, o parte dintre aceste persoane s-au născut direct pe teritoriul Republicii Moldova. Alții sunt copii ai cetățenilor moldoveni născuți în străinătate, iar certificatele lor de naștere au fost ulterior înscrise în registrele moldovenești. Eșanu a explicat că procedura de eliberare a documentelor este mult mai simplă pentru cei născuți pe teritoriul țării, deoarece autoritățile pot verifica rapid datele respective în registrele de stare civilă.

Autoritățile au modificat recent legislația pentru a simplifica procedura de stabilire a cetățeniei pentru persoanele născute din cetățeni ai Republicii Moldova. În același timp, regulile de redobândire a cetățeniei au fost înăsprite. Acest lucru a avut loc după scandaluri legate de încercările unor cetățeni ai Federației Ruse de a obține pașapoarte moldovenești pe baza unor documente false. Drept urmare, autoritățile au introdus cerința obligatorie de cunoaștere a limbii române și a Constituției pentru anumite categorii de solicitanți.

„S-a considerat oportună introducerea cunoașterii obligatorii a limbii române și a Constituției. Majoritatea statelor europene aplică o procedură similară”, a explicat Mircea Eșanu.

Potrivit șefului Agenției Serviciilor Publice, după intrarea în vigoare a noilor reguli, numărul cererilor de redobândire a cetățeniei a scăzut brusc.

„De la introducerea acestor norme am primit doar 81 de cereri de redobândire a cetățeniei. Anul trecut, pentru comparație, au fost depuse aproximativ 14.000 de cereri”, a comunicat Eșanu.