rupor.md logorupor
22 Mai 2026, 10:48
7 248
Aproximativ 100 de școli din țară urmează să fie reorganizate în anul 2026

Ministerul Educației și Cercetării estimează că aproximativ 100 de instituții de învățământ vor fi reorganizate în acest an, vizate fiind în special școlile cu un număr redus de elevi.

Aproximativ 100 de școli din țară urmează să fie reorganizate în anul 2026.
Aproximativ 100 de școli din țară urmează să fie reorganizate în anul 2026.

Ministrul Dan Perciun a declarat că măsura este dificilă, dar necesară pentru a reduce diferențele dintre școlile din mediul rural și cele din mediul urban și pentru a asigura elevilor condiții mai bune de studiu, transmite rupor.md.

Dan Perciun a explicat că procesul de reorganizare a școlilor este necesar pentru îmbunătățirea sistemului educațional și creșterea performanțelor elevilor. Potrivit lui, menținerea unor instituții slab dotate afectează direct șansele copiilor la o educație competitivă.

„Estimăm că vom avea 100 de instituții care vor fi reorganizate în acest an prin deciziile consiliilor raionale. E un proces dificil, care generează polemici, dar într-un final, va contribui la creșterea calității educației. Renunțăm la abordarea când ținem copiii prizonieri, deseori strict din considerente politice, în instituții unde nu există dotări elementare, unde nu avem suficienți profesori, unde fizica, chimia și biologia o predă aceeași persoană. Astfel, sacrificăm competențele de viitor ale copiilor și ulterior ajungem că vedem rezultate slabe la examene”, a precizat ministrul în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la JurnalTV.

Dan Perciun a atras atenția și asupra diferențelor semnificative dintre rezultatele obținute de elevii din Chișinău și cei din mediul rural. Potrivit oficialului, reorganizarea instituțiilor cu puțini elevi este una dintre soluțiile pentru reducerea acestor discrepanțe.

„Decalajul dintre Chișinău și mediul rural al rezultatelor la examene este de 23 de puncte procentuale. Dacă în mediul rural promovabilitatea este de 60%, în Chișinău e de peste 80%. În Republica Moldova locul unde te naști, determină enorm parcursul tău educațional și profesional”, a explicat ministrul educației.

