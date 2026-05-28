rupor.md
28 Mai 2026, 17:17
3 599
Aproape două milioane de lei, pierduți în urma fraudelor telefonice în doar 24 de ore

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat 18 cazuri de fraude telefonice. Paguba totală cauzată cetățenilor se ridică la aproximativ două milioane de lei.

Infractorii acționează cu un cinism deosebit. Cea mai mare sumă transferată într-un singur caz a fost realizată de una dintre victime, care a pierdut peste 260.000 de lei, transmite rupor.md.

Potrivit autorităților, zece infracțiuni au fost comise chiar în cursul zilei de ieri. Alte opt cazuri au avut loc în zilele precedente, însă victimele au sesizat Poliția abia acum, ceea ce complică semnificativ elucidarea faptelor pe urme proaspete.

În ciuda statisticilor îngrijorătoare, s-au evitat pierderi majore datorită vigilenței populației. Se menționează că, grație atenției sporite a cetățenilor, au fost prevenite la timp încă 387 de tentative de înșelăciune. Infractorii nu au reușit să ducă la bun sfârșit intențiile lor.

Cum să te protejezi: reguli de siguranță de la Poliție

Oamenii legii îndeamnă locuitorii țării să rămână extrem de vigilenți și reamintesc regulile de bază ale igienei digitale:

  • Nu transmiteți nimănui și niciodată datele complete ale cardului bancar.
  • Nu divulgați terților codurile secrete primite prin SMS sau parolele personale ale aplicațiilor.
  • Întrerupeți imediat convorbirea dacă apelul vi se pare suspect.

În cazul oricăror suspiciuni, contactați imediat serviciul de suport al băncii sau adresați-vă direct Poliției.

Sursă
rupor.md
