Aproape 840 de persoane au fost mușcate de animale în trei luni.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când au fost înregistrate 617 incidente, numărul atacurilor a crescut cu peste 35%. Peste 70% din toate cazurile sunt provocate de câini fără stăpân, transmite tvrmoldova.md.

O îngrijorare deosebită pentru specialiști o reprezintă faptul că cea mai vulnerabilă categorie de victime o constituie copiii. Anul acesta au fost înregistrate 133 de cazuri de atacuri ale animalelor asupra copiilor, un număr semnificativ mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, când au avut loc 108 astfel de incidente.

„În cabinetul antirabic se adresează zilnic între doi și trei pacienți, iar în unele zile numărul ajunge până la cinci persoane. Fiecărui pacient i se acordă primul ajutor medical necesar, după care înregistrăm cazul. Dacă atacul a fost comis de câini fără stăpân, luăm decizia de a efectua imediat vaccinarea antirabică, deoarece riscul de infectare în astfel de situații este deosebit de mare”, a declarat Ludmila Buzu, medic chirurg la Asociația Medicală Teritorială a sectorului Ciocana.

„Este evident că doar măsurile din domeniul sănătății publice, informarea cetățenilor despre riscurile existente și aplicarea promptă a tratamentului post-expunere nu sunt suficiente. Pentru o soluționare eficientă a problemei este necesară implicarea activă a autorităților locale. Și aici este important să înțelegem gravitatea situației: dacă o persoană este atacată de un animal infectat cu rabie, iar tratamentul post-expunere nu este efectuat din diverse motive, decesul este inevitabil în 100% din cazuri”, a explicat Ludmila Lungu, șefa Direcției Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

Potrivit statisticilor, pe teritoriul municipiului Chișinău trăiesc aproximativ 5.000 de câini fără stăpân. Totuși, în opinia specialiștilor, numărul real al animalelor fără stăpân din oraș este practic imposibil de stabilit din cauza lipsei unei evidențe complete.

„În orașul nostru sunt implementate patru nivele de intervenție: sterilizarea animalelor fără stăpân, crearea unei zone de protecție, asigurarea condițiilor de întreținere în siguranță, precum și alte măsuri. Fără a intra acum în detalii tehnice, mi-aș dori foarte mult să avem în următoarele două săptămâni o discuție concretă despre cadrul legislativ care reglementează acest domeniu. Pentru că metodele de lucru pe care le aplicăm în Chișinău nu sunt folosite nicăieri în Republica Moldova. Dacă aceste măsuri sunt suficiente sau nu este o altă întrebare. Totuși, problema principală este că în prezent în acest domeniu lipsește un cadru legal adecvat care să ne permită să acționăm mai sistematic și eficient”, a declarat primarul Chișinăului, Ion Ceban.