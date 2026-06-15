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radiochisinau.md logoradiochisinau
15 Iunie 2026, 23:34
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Aproape 70% din apelurile primite la Serviciul 112 în ultima săptămână au fost urgențe

Serviciul de urgență 112 a înregistrat în perioada 8-14 iunie 2026 un total de 47.478 apeluri, ceea ce reprezintă în medie 6.782 solicitări pe zi.

Aproape 70% din apelurile primite la Serviciul 112 în ultima săptămână au fost urgențe.
Aproape 70% din apelurile primite la Serviciul 112 în ultima săptămână au fost urgențe.

Aproximativ 70% dintre acestea au fost clasificate ca situații reale de urgență, care necesită intervenția serviciilor specializate, transmite radiochisinau.md.

Numărul maxim de apeluri într-un interval de 24 de ore a fost de 7.223.

Majoritatea apelurilor — 62,43% au fost pentru urgențe medicale, incluzând boli acute, traumatisme, accidente, agravarea stării de sănătate și situații obstetricale de urgență.

Pe locul doi s-au situat apelurile către Poliție — 34,61% din total. Acestea au vizat încălcări ale ordinii publice, conflicte, agresiuni, infracțiuni contra proprietății, tentative de fraudă și accidente rutiere.

Alte 2,89% dintre apeluri au necesitat intervenția pompierilor și salvatorilor, în cazuri de incendii, operațiuni de căutare-salvare și alte situații de urgență.

Serviciul 112 menționează că creșterea numărului de apeluri în anumite zile a fost legată, printre altele, de condițiile meteorologice și hidrologice nefavorabile, precum și de perioada vacanțelor școlare și activitatea sporită a cetățenilor în aer liber.

Toate apelurile au fost procesate operativ și transmise serviciilor de urgență competente. Instituția reamintește că numărul 112 trebuie folosit exclusiv în situații care amenință viața, sănătatea, proprietatea sau siguranța publică.

Sursă
radiochisinau.md logoradiochisinau
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