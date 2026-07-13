Aproape 360.000 de locuitori ai Transnistriei dețin cetățenia Republicii Moldova.

Potrivit Agenției Servicii Publice, la 30 iunie 2026, în Registrul de stat al populației erau înregistrați 366.830 de locuitori ai localităților de pe malul stâng al Nistrului și ai municipiului Bender.

Dintre aceștia, 359.867 de persoane sunt cetățeni ai Republicii Moldova, transmite rupor.md.

Dintre numărul total înregistrat, 301.032 de persoane dețin documente interne care atestă identitatea, iar 339.114 sunt posesori ai pașaportului de cetățean al Republicii Moldova. Totodată, în registru figurează și 6.963 de cetățeni străini, inclusiv persoane cu drept de ședere permanentă sau temporară, persoane apatrid, refugiați și beneficiari ai protecției umanitare.

În primul semestru al anului 2024, locuitorii malului stâng al Nistrului și municipiului Bender au continuat să beneficieze de facilitățile prevăzute de legislație la perfectarea documentelor emise de autoritățile Republicii Moldova.

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2024, 7.404 persoane au primit facilități la perfectarea actului de identitate, iar alte 43 la eliberarea actului de identitate provizoriu. Spre comparație, în aceeași perioadă a anului 2023, aceste facilități au fost utilizate de 1.419 persoane la perfectarea actului de identitate, 116 persoane la obținerea pașaportului intern și 149 persoane la perfectarea documentelor provizorii.

De asemenea, în primele șase luni ale anului 2024 au fost înregistrate 4.521 de acte de stare civilă, care au avut loc în localitățile malului stâng al Nistrului și municipiului Bender. Printre acestea se numără 1.818 nașteri, 1.191 căsătorii, 908 divorțuri, 523 decese și 81 schimbări de nume sau prenume.

Conform datelor Registrului de stat al populației, în regiune sunt înregistrați 174.030 bărbați și 192.800 femei. Aproximativ 56% dintre locuitori au vârsta cuprinsă între 20 și 59 de ani, iar cetățenii peste 60 de ani reprezintă circa 28% din populație.

Autoritățile Republicii Moldova continuă să asigure locuitorilor regiunii transnistrene accesul la servicii publice pentru documentare și înregistrarea actelor de stare civilă, ceea ce le permite cetățenilor să-și exercite drepturile și să beneficieze de serviciile statului.