ipn
18 Mai 2026, 14:15
5 968
Aproape 3.800 de încălcări ale regulilor de circulație, înregistrate în weekend

Aproape 3.800 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere au fost înregistrate în weekend. Cele mai multe cazuri au vizat depășirea limitei de viteză.

Iar 74 de șoferi au fost înlăturați de la volan după ce au fost depistați în stare de ebrietate.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 1.793 de șoferi au încălcat limita de viteză, iar peste 680 nu au respectat indicatoarele rutiere. Au fost documentate și cazuri în care șoferii nu aveau revizia tehnică făcută sau polița de asigurare privind răspunderea civilă auto, transmite ipn.md.

De asemenea, aproape 70 de șoferi au fost amendați pentru că se aflau la volan deși nu aveau drept de a conduce. Totodată, mai mulți conducători auto au fost sancționați pentru oprirea în locuri interzise, neacordarea priorității pietonilor sau utilizarea telefonului mobil în timpul condusului.

ipn
