radiomoldova.md
25 Mai 2026, 12:05
835
Aproape 20.000 de locuri sunt disponibile în taberele pentru copii din R. Moldova în această vară

Ministerul Educației a declarat că aproape 20.000 de locuri vor fi disponibile în vara anului 2026 în taberele pentru copii din Republica Moldova, în 27 de tabere publice și 14 private.

Numărul final poate varia în funcție de autorizarea și capacitatea fiecărei tabere.

Pe lângă taberele clasice, vor funcționa și tabere cu sejur de zi în școli și centre extrașcolare. Se pune accent pe siguranța copiilor, respectarea normelor sanitare și organizarea de activități educative și recreative, scrie radiomoldova.md.

Prețul estimativ este de circa 402 lei pe zi pentru taberele cu cazare și 315 lei pe zi pentru cele de zi. 25% dintre bilete vor fi gratuite pentru copiii din familii vulnerabile, iar restul pot fi cumpărate achitând 20% din cost.

Sezonul taberelor începe în iunie și durează până la sfârșitul lunii august, fiind organizat în trei - șase schimburi de câte 10-15 zile fiecare. MEC a menționat anterior că biletele pentru taberele de vară destinate copiilor vor fi mai scumpe în acest an, cu aproximativ 4.7%.

Sursă
radiomoldova.md
