Aproape 14 milioane de lei au fost spălați prin agenții imobiliare din Moldova.

Organele de drept au destructurat un grup infracțional specializat în spălarea banilor.

În timpul perchezițiilor, la suspecți au fost găsiți bani lichizi și marfă ilegală, au anunțat Inspectoratul Național de Investigații (INI) și Procuratura PCCOCS.

Suspecții au folosit o companie de construcții sau o agenție imobiliară controlată pentru escrocherii. Conducătorii și fondatorii firmei încheiau contracte fictive de împrumut, depunând ilegal numerar în conturile întreprinderii. Apoi, banii erau transferați către companii moldovenești pentru lucrări de construcție și materiale, precum și trimiși agenților economici din străinătate, transmite rupor.md.

Ancheta a stabilit că gruparea obținea bani din afaceri la negru, contrabandă cu haine și încălțăminte prin intermediul transportatorilor internaționali, precum și din evaziune fiscală. Toate veniturile erau ascunse din contabilitate.

Forțele de ordine au efectuat 26 de percheziții în locuințele și birourile persoanelor implicate în dosar. La fața locului au fost ridicate telefoane, carduri bancare, însemnări, contracte, marfă de contrabandă și peste 5 milioane de lei în numerar. Toate probele au fost trimise pentru expertiză.