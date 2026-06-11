Aproape 1.900 de hectare din raionul Briceni vor fi conectate la sistemul modernizat de irigare

Un contract de antrepriză în valoare de aproximativ 11,8 milioane de dolari a fost semnat astăzi la Chișinău în cadrul proiectului „Investiții pentru gestionare, creștere și reziliență în agricultură” (AGGRI), finanțat de Banca Mondială, transmite moldpres.md.

Proiectul prevede reconstrucția a trei bazine de acumulare și construirea unuia nou, ridicarea a trei stații noi de pompare și modernizarea altor trei stații existente. De asemenea, vor fi instalate aproximativ 32 km de rețele de distribuție și circa 15 km de conducte de alimentare, precum și alte elemente ale infrastructurii conexe.

Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, pentru prima dată fermierii din Tețcani și Corjeuți vor avea acces la apă din râul Prut printr-o nouă stație de pompare. Iar localitatea Beliavinți va fi aprovizionată cu apă din râul Răut printr-un bazin de acumulare construit special în acest scop.

Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a numit dezvoltarea infrastructurii de irigare ca una dintre prioritățile politicii naționale agricole.

Conform estimărilor, restaurarea sistemelor de irigare va permite creșterea productivității agricole în zonele deservite cu aproximativ 50% față de media ultimilor zece ani.

Directorul executiv al Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în Agricultură (UCIMPA), Olga Sainciuc, a precizat că proiectul din raionul Briceni este al doilea mare proiect de irigare realizat prin AGGRI, după cel din satele Crocmaz și Căplani din raionul Ștefan Vodă, unde lucrările sunt aproape finalizate.

„Pentru fermierii din raionul Briceni, semnarea de astăzi nu este un eveniment protocolar, ci o confirmare că, după finalizarea lucrărilor, ei vor avea acces la apă acolo unde acum nu există”, a declarat Olga Sainciuc.

Lucrările de construcție și modernizare vor începe în săptămânile următoare și vor fi finalizate în aproximativ doi ani.