Aplicația guvernamentală EVO a fost actualizată cu servicii și module noi.

Noua versiune include funcționalități suplimentare pentru gestionarea documentelor digitale, accesarea serviciilor publice și administrarea informațiilor personale, transmite noi.md.

Potrivit instituției, una dintre principalele noutăți este portofelul de identitate digitală, care permite utilizatorilor să păstreze și să utilizeze documentele digitale într-o experiență aliniată standardelor europene. Totodată, aplicația oferă acces simplificat la gestionarea cardurilor bancare, a datelor de contact și a plăților efectuate de stat, inclusiv indemnizații, compensații și ajutoare sociale.

Noua versiune include și modulul „Acțiuni în așteptare”, care centralizează informațiile despre documentele ce urmează să expire, plățile care necesită atenție și alte notificări importante. Utilizatorii primesc notificări și ghidare direct în aplicație pentru diferite servicii și obligații administrative.

Printre funcționalitățile noi se regăsesc modulele „Fișierele mele” și „Solicitările mele”, care permit stocarea, partajarea documentelor digitale și urmărirea în timp real a cererilor depuse pentru servicii publice. De asemenea, utilizatorii pot accesa mai ușor informații despre venituri, taxe, bunuri, vehicule, asigurări sociale și alte date personale relevante.

Reprezentanții Agenției de Guvernare Electronică menționează că EVO 2.0 a fost dezvoltat cu sprijinul unei comunități de peste 3.300 de testeri.

Dezvoltarea și implementarea noii versiuni, inclusiv a portofelului de identitate digitală, au beneficiat de susținerea Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF), Programului Innovate Moldova, finanțat de Suedia și Marea Britanie, Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității.