Aplicarea TVA-ului pentru agenții economici din Transnistria a fost amânată până la 1 septembrie.

Aplicarea TVA-ului și a accizelor pentru bunurile neesențiale importate de agenții economici de pe malul stâng al Nistrului va începe de la 1 septembrie, și nu de la 1 august, cum fusese planificat inițial.

Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că decizia de amânare a fost luată din motive obiective, inclusiv pentru a finaliza consultările publice, transmite ipn.md.

„Suntem în întârziere cu implementarea prevederilor referitoare la TVA și accize pentru agenții economici de pe malul stâng al Nistrului. Dar există motive obiective: a avut loc procesul de numire a noului Guvern. În plus, am convenit poziția partenerilor noștri, care ne-au cerut să prelungim perioada de consultări publice privind prevederile referitoare la TVA și accize. Ministerul Finanțelor a prelungit aceste consultări până pe 24 iulie. Abia săptămâna trecută procesul de consultări s-a încheiat”, a declarat Valeriu Chiveri în emisiunea „Săptămâna Nouă” de la postul TV8.

Potrivit viceprim-ministrului, noile reguli fiscale se vor aplica bunurilor considerate neesențiale, cum ar fi băuturile alcoolice, produsele din tutun, gazul natural, energia electrică și produsele minerale.

„Cel mai probabil, aceste prevederi vor intra în vigoare de la 1 septembrie. Există voință politică pentru implementarea acestor măsuri. Primul document se referă la anularea facilităților fiscale, iar al doilea – la modul de implementare a Fondului de convergență. Aceste două documente sunt interconectate, deoarece fondul va fi alimentat din impozitele și taxele colectate de la agenții economici de pe malul stâng al Nistrului”, a explicat Valeriu Chiveri.

Banii Fondului de convergență vor fi utilizați pentru finanțarea proiectelor sociale, economice și de infrastructură destinate locuitorilor de pe malul stâng al Nistrului.