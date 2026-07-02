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2 Iulie 2026, 13:27
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Apelul în dosarul angajărilor fictive de la MAI: Prima ședință a fost amânată pentru toamnă

Prima ședință de la Curtea de Apel Centru în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI), programată pentru astăzi, 1 iulie, a fost amânată pentru 21 septembrie.

Apelul în dosarul angajărilor fictive de la MAI: Prima ședință a fost amânată pentru toamnă.
Apelul în dosarul angajărilor fictive de la MAI: Prima ședință a fost amânată pentru toamnă.

 În această cauză sunt vizați Dorin Damir, fostul președinte al Federației de Arte Marțiale, Alexandru Pînzari, fostul șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), și Valeriu Cojocaru, fostul șef al Direcției nr. 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), informează TVRMoldova.

Cei trei au contestat sentința pronunțată de prima instanță, prin care au fost condamnați la câte trei ani de închisoare.

Inițial, Curtea de Apel Centru a anunțat că ședința va avea loc cu ușile închise, deoarece urmau să fie examinate documente care conțin informații clasificate și constituie secret de stat. La scurt timp, însă, reprezentanții instanței au spus că ședința a fost amânată pentru 21 septembrie 2026, după ce unul dintre avocați nu s-a prezentat din motive personale, iar participarea grupului de procurori desemnați pentru examinarea cauzei nu a putut fi asigurată.

Dosarul vizează acuzații de abuz de putere și delapidare, fiind legat de angajarea fictivă a lui Dorin Damir în cadrul fostei Direcții nr. 5 a INI, structură desființată în 2019.

Prin sentința Judecătoriei Chișinău, pronunțată pe 19 ianuarie curent, Dorin Damir, Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocaru au fost condamnați la câte trei ani de închisoare. Sentințele au fost pronunțate în lipsa inculpaților.

Imediat după pronunțarea sentinței, Dorin Damir a fost reținut și escortat la Penitenciarul nr. 13, însă ceilalți doi nu au mai ajuns în arest.

Dosarul a ajuns pe rolul Curții de Apel Centru pe 2 februarie 2026, însă timp de aproape cinci luni nu a fost stabilită nicio ședință de judecată.

Între timp, autoritățile de la Chișinău au anunțat că există indicii potrivit cărora Alexandru Pînzari s-ar afla în regiunea transnistreană.

Valeriu Cojocaru a anunțat, pe 21 ianuarie 2026, că a solicitat azil politic în Germania.

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