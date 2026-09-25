Apeductul Chișinău – Strășeni – Călărași: Pe unul dintre sectoare au început testările

Pe noua conductă magistrală de apă Chișinău – Strășeni – Călărași au început primele teste pe una dintre porțiunile din Capitală.

Construcția rețelelor a fost deja finalizată, iar după punerea în funcțiune a sistemului, apa potabilă din Nistru va ajunge la locuitorii localităților de pe traseu, transmite moldova1.md.

„Sperăm că până la sfârșitul acestui an vom finaliza lucrările, iar punerea în funcțiune a noului sistem de apeduct va începe deja de anul viitor, astfel încât locuitorii — mai întâi din municipiul Strășeni și orașul Călărași — să primească apă potabilă din Nistru", a declarat directorul Agenției de Dezvoltare Regională "Centru", Ion Pînzari, în cadrul emisiunii Zi de Zi de la Radio Moldova.

Pe fondul crizei hidrologice din regiune, care duce la reducerea în continuare a nivelului și debitului Nistrului, Ion Pînzari a anunțat că a fost semnat un acord privind construcția unei noi stații de captare a apei la Vadul lui Vodă. Guvernul Germaniei alocă pentru proiect un grant în valoare de 14 milioane de euro.

„Stația existentă de captare a apei și-a epuizat într-o anumită măsură potențialul de funcționare. Deoarece este vorba despre o infrastructură strategică de importanță națională, Guvernul a început să discute construirea unei noi stații", — spune oficialul.

Ion Pînzari a mai declarat că noua stație va putea asigura volumul necesar de apă pentru Chișinău, Strășeni, Călărași și o parte semnificativă a raionului Ialoveni. Date mai detaliate și caracteristicile tehnice vor deveni cunoscute la etapa elaborării proiectului tehnic.

„Nu este vorba neapărat despre surse alternative de apă. Este vorba despre o sursă de suprafață — râul Nistru. Totuși, desigur, în funcție de ceea ce se va întâmpla în următorii ani, vom analiza și alte posibilități care vor permite asigurarea neîntreruptă a apei potabile", — a remarcat șeful instituției.

Răspunzând la întrebarea dacă Moldova ar trebui să-și revizuiască abordarea privind gestionarea resurselor de apă, Pînzari a spus că "aceste probleme trebuie soluționate în paralel".

„Pe de o parte, trebuie să stabilim ce resurse de apă avem, iar pe de altă parte — să corelăm acest lucru cu proiectele de infrastructură. La nivel guvernamental, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a aprobat Planul național în domeniul alimentării cu apă și sanitației", a adăugat Ion Pînzari.

Situația hidrologică din bazinul Nistrului rămâne complicată, iar rezervele de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk continuă să se reducă. În primele 20 de zile ale lunii septembrie, afluxul de apă în lacul de acumulare a fost cu aproximativ 63,4 milioane de metri cubi mai mic decât volumul deversărilor: afluxul mediu a constituit circa 23 de metri cubi pe secundă, iar deversarea apei în aval — 60 de metri cubi pe secundă.

Începând cu 26 septembrie, în Moldova a fost declarată pentru 60 de zile stare de urgență în sectorul energetic și în domeniul resurselor de apă. Potrivit autorităților, aceasta va permite reacționarea operativă la eventuale întreruperi în furnizarea energiei, combustibilului și apei.