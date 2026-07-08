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8 Iulie 2026, 17:20
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Apa lacului din Parcul Valea Morilor este curățată de alge

Condițiile meteorologice extreme înregistrate în ultima perioadă au dus la secarea bazinelor acvatice municipale și creșterea masei de alge.

Apa lacului din Parcul Valea Morilor este curățată de alge.
Apa lacului din Parcul Valea Morilor este curățată de alge.

Ca urmare a creșterii volumului de alge, cantitatea de oxigen din apă a scăzut ceea ce a dus la reducerea condițiilor de viață a populației adulte de pești, transmite noi.md.

Angajații Secției de Salvare pe Apă de la Spații Verzi întreprind acțiuni de degajare a suprafeței bazinelor acvatice de masa de alge.

În același timp, întreprinderea informează că, potrivit art.50, aliniat 2, din Legea nr.272/2011, Legea Apelor, Î.P. Administrația Națională „Apele Moldovei” este responsabilă de gestionarea și întreținerea corpurilor de apă de suprafață și a fâșiilor riverane.

Potrivit deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 6/10 din 18 iulie 2017, „Cu privire la regulamentul, gestionarea și protejarea spațiilor verzi din municipiul Chișinău”, Spații Verzi administrează bazinele acvatice municipale doar ca zone de recreere și nu este gestionarul acestora.

În prevederile acestei decizii a Consiliului Municipal Chișinău nu este reglementat modul de întreținere a bazinelor acvatice municipal.Apa lacului din Parcul Valea Morilor este curățată de alge

Apa lacului din Parcul Valea Morilor este curățată de alge

Apa lacului din Parcul Valea Morilor este curățată de alge

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