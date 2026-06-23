Antreprenor, despre majorarea TVA-ului: Nu vă bateți joc de oamenii care v-au votat.

Antreprenorul Sergiu Postică a criticat planurile autorităților de a majora cota TVA pentru mai multe categorii de produse și servicii, inclusiv medicamentele, energia electrică și sectorul HoReCa.

Mesajul său video a adunat peste 250 000 de vizualizări în doar 24 de ore, informează omniapres.md.

Postică a calificat măsurile fiscale anunțate drept „un dezastru” și a afirmat că autoritățile le promovează fără consultări reale cu societatea și mediul de afaceri.

„Noi am votat ca să avem investiții în țara asta, să trăim mai bine, să ne apropiem de Europa, dar nu ca să ni se mărească TVA-ul”, a declarat antreprenorul.

Acesta s-a referit și la intenția de majorare a TVA în sectorul HoReCa de la 8% la 20% și a subliniat că în majoritatea statelor europene hotelurile, restaurantele și cafenelele beneficiază de cote reduse de TVA.

„Ce investitor străin va veni în Moldova dacă îi mărești TVA-ul de la 8% la 20% și, în același timp, îi crești și impozitul pe profit?”, s-a întrebat Postică.

În opinia sa, creșterea taxelor îi va afecta în primul rând pe pensionari, persoanele cu venituri mici și familiile cu copii, care vor suporta cheltuieli mai mari pentru energie, medicamente și alte produse de consum.

Antreprenorul a avertizat că nemulțumirea din societate este în creștere și că autoritățile riscă să piardă încrederea propriilor susținători.

„Nu vă bateți joc de oamenii care v-au votat și v-au adus la guvernare”, a declarat acesta.