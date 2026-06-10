ANTA: Ucraina introduce reguli mai stricte pentru cursele de pasageri.

Potrivit ANTA, modificările legislative prevăd suspendarea rutelor internaționale regulate care, pe parcursul a 12 luni, au înregistrat o performanță efectivă de operare mai mică de 30% din regularitatea stabilită prin autorizație, transmite stiri.md.

Deciziile privind închiderea serviciilor regulate sunt aplicate începând cu 1 mai 2026 și se bazează pe datele înregistrate până la 31 decembrie 2025. Evaluarea este realizată în baza informațiilor furnizate de administratorul tehnic al sistemului electronic „eCherha”.

Autoritățile precizează că verificările nu vizează rutele noi, deschise pe parcursul anului 2025.

ANTA reamintește că operatorii de transport rutier au obligația de a înregistra cursele în sistemul electronic „eCherha”, utilizat de autoritățile ucrainene în punctele de trecere a frontierei.

În acest context, instituția recomandă transportatorilor să respecte graficele de circulație aprobate și să asigure operarea regulată a curselor, pentru a evita riscul suspendării serviciilor de transport internațional.