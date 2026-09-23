ANTA a început să recepționeze cereri pentru autorizațiile CEMT pentru anul 2027

Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a anunțat lansarea recepționării cererilor din partea transportatorilor auto pentru a participa la repartizarea autorizațiilor multilaterale CEMT pentru anul 2027.

Agenția subliniază că respectarea strictă a tuturor cerințelor stabilite este o condiție obligatorie pentru validarea cererilor și participarea ulterioară la concursul pentru anul viitor. Transportatorilor li se recomandă insistent să studieze în detaliu deciziile Comisiei CEMT, consemnate în Protocolul nr. 11 din 20 iunie 2025, în care sunt stipulate toate regulile de repartizare a cotelor, transmite rupor.md

Informația completă privind procedura și condițiile de participare a fost deja publicată pe site-ul oficial al ANTA. De asemenea, în cazul apariției unor întrebări, operatorii pot solicita direct consultații de la specialiștii agenției la numerele de telefon: (022) 440445 și (022) 832060.

Autorizațiile multilaterale CEMT oferă dreptul de a efectua transporturi rutiere internaționale de mărfuri între statele participante la sistem, în conformitate cu regulamentul CEMT.