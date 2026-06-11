ANSP: Numărul intoxicațiilor acute cu substanțe chimice în Moldova a crescut cu peste 50%.

Odată cu încheierea anului școlar, riscurile accidentelor casnice cresc tradițional, transmite rupor.md.

Conform datelor recente ale instituției, situația privind siguranța casnică s-a înrăutățit brusc în acest an:

Dinamica generală: În perioada 1 ianuarie - 20 mai 2026, în Moldova au fost înregistrate 877 cazuri de intoxicații acute. Aceasta reprezintă o creștere de 52,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut (576 cazuri).

Copiii afectați: Numărul intoxicațiilor în rândul minorilor a crescut cu 36,5% — de la 244 la 333 cazuri.

Ca referință, în tot sezonul estival al anului 2025 au fost înregistrate 360 de cazuri de intoxicații casnice, dintre care 142 au fost copii. Principalele surse de pericol pentru aceștia au fost medicamentele accesibile și pesticidele agricole.

Specialiștii ANSP identifică trei factori cheie de risc:

Curiozitatea copiilor. Lipsa supravegherii adecvate din partea adulților în timpul vacanțelor. Depozitarea necorespunzătoare a produselor periculoase în gospodărie.

Cum să protejăm copiii: Recomandările ANSP

Pentru a preveni tragediile, medicii și experții recomandă insistent respectarea a patru reguli simple:

Ambalajul original: Păstrați toate produsele chimice casnice, medicamentele și pesticidele doar în ambalajul original.

Fără sticle alimentare: Nu transferați niciodată lichide toxice în sticle de apă, sucuri sau alte recipiente alimentare.

În afara razei de acces: Ascundeți substanțele periculoase în dulapuri înalte sau încuiate, inaccesibile copiilor.

Instrucțiunile înainte de toate: Respectați strict regulile de utilizare indicate de producător pe ambalaj.

De asemenea, părinții sunt îndemnați să poarte o discuție serioasă cu copiii și să le explice pericolul sticlelor și pastilelor colorate într-un limbaj accesibil lor.

Important: La cea mai mică suspiciune că un copil a înghițit sau inhalat o substanță periculoasă, trebuie apelat imediat serviciul de urgență.