ANSP: Laboratoarele de microbiologie din Moldova și-au confirmat competența.

Instituția anunță că laboratoarele sale își confirmă anual competența prin participarea la testări profesionale și comparări interlaboratoare, organizate la nivel național și internațional, transmite noi.md.

Astfel, în perioada 7 aprilie – 11 mai 2026, laboratoarele de microbiologie din cadrul rețelei ANSP au participat la un program internațional de testare profesională pentru analiza apei potabile, organizat de compania LGC Standards.

Programul a reunit peste 250 de laboratoare și participanți internaționali. Potrivit ANSP, aceasta este prima participare de acest tip pentru laboratoarele teritoriale din domeniul microbiologiei sanitare. În cadrul programului au fost implicate toate cele 10 secții diagnostic de laborator ale centrelor de sănătate publică teritoriale, precum și Laboratorul de microbiologie sanitară al ANSP.

Instituția precizează că rezultatele obținute confirmă profesionalismul specialiștilor din laboratoare și veridicitatea analizelor efectuate pentru monitorizarea calității apei potabile.

Totodată, participarea rețelei ANSP la acest program internațional demonstrează alinierea laboratoarelor la standardele internaționale de calitate și performanță.