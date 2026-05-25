ANSP a avertizat populația asupra riscurilor pentru sănătate după inundațiile din R. Moldova.

Potrivit instituției, cele mai afectate zone sunt raioanele Călărași și Ungheni, unde ruperea digului de protecție al unui iaz a dus la inundarea mai multor gospodării. Specialiștii atenționează că ploile abundente și inundațiile pot compromite calitatea apei din fântâni și izvoare, dar și siguranța produselor agricole cultivate pe terenurile afectate, transmite tvrmoldova.md.

ANSP precizează că există un risc sporit de apariție și răspândire a bolilor diareice acute, a hepatitei virale A și a altor afecțiuni gastrointestinale. Acestea pot apărea în urma contaminării surselor de apă cu ape reziduale provenite din sisteme de canalizare deteriorate, latrine inundate sau deversări menajere.

Bolile diareice acute sunt provocate de bacterii și virusuri care se transmit prin apă, alimente sau obiecte contaminate. Printre simptomele frecvente se numără durerile abdominale, greața, vărsăturile, diareea severă, febra ridicată și starea generală de slăbiciune. În cazurile grave pot apărea deshidratarea severă, septicemia și șocul toxico-infecțios.

Pentru a preveni îmbolnăvirile, autoritățile sanitare recomandă cetățenilor să evite consumul apei din fântânile afectate de inundații și să utilizeze doar apă potabilă din surse sigure, apă fiartă sau îmbuteliată. De asemenea, fructele și legumele trebuie spălate minuțios sub apă curgătoare, iar alimentele trebuie preparate termic înainte de consum.

ANSP mai recomandă evitarea consumului de produse alimentare care au intrat în contact cu apa murdară, respectarea regulilor de igienă și spălarea frecventă a mâinilor înainte de prepararea și consumul alimentelor.

În cazul apariției simptomelor precum diaree, vărsături, febră sau dureri abdominale, populația este îndemnată să solicite imediat asistență medicală și să evite autotratamentul.

Totodată, Agenția a transmis un set de recomandări autorităților publice locale, printre care curățarea și dezinfectarea fântânilor și izvoarelor inundate, dezinfectarea rețelelor de apeduct afectate, evacuarea nămolului acumulat și aprovizionarea instituțiilor publice cu apă potabilă și produse alimentare sigure.

ANSP anunță că monitorizează permanent situația epidemiologică și va continua să informeze populația despre măsurile necesare pentru protejarea sănătății publice în zonele afectate de inundații.