ANSA reamintește regulile de siguranță: Riscul de intoxicații crește în timpul caniculei.

Temperaturile ridicate din timpul verii pot provoca intoxicații alimentare din cauza înmulțirii microorganismelor periculoase în alimente.

În acest context, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) face apel către cetățenii Moldovei să fie responsabili la cumpărarea, transportul și păstrarea produselor perisabile, transmite rupor.md.

Agenția avertizează că, în condiții de caniculă, siguranța cărnii, peștelui, ouălor și produselor lactate poate fi compromisă într-un timp foarte scurt. Anterior, experții ANSA împreună cu Laboratorul de Testare a Produselor Alimentare au realizat un experiment demonstrativ care a dovedit efectul distructiv al temperaturilor ridicate asupra alimentelor. Pentru a evita consecințele periculoase, instituția recomandă insistent respectarea regulilor de bază de igienă și siguranță.

Cumpărături sigure

Inspectorii agenției recomandă să alegeți cu atenție locurile de achiziție a produselor:

- Cumpărați alimente doar din puncte comerciale autorizate de ANSA, unde se asigură igiena și condițiile corecte de păstrare.

- Evitați achiziționarea produselor de pe marginea drumurilor sau din locuri de comerț stradal neautorizate, deoarece acolo nu se respectă normele sanitar-veterinare.

- Verificați întotdeauna integritatea ambalajului, data fabricației și termenul de valabilitate indicat pe etichetă.

- Alegeți produsele refrigerate și congelate în ultimul moment, chiar înainte de a părăsi magazinul, pentru a minimiza timpul petrecut în căldură.

Produse cu risc

Specialiștii recomandă o atenție deosebită produselor perisabile, care trebuie păstrate continuu în vitrine frigorifice la temperaturile prescrise de producător. Această listă include carne crudă și produse din carne, pește și produse din pește, lapte și produse lactate, precum și ouă. Pericolul de vară se extinde și asupra produselor de patiserie și cofetărie cu cremă, preparatelor culinare gata făcute, salatelor și maionezelor cumpărate.

Reguli de transport

Chiar și o călătorie scurtă în transport sufocant poate deteriora un produs de calitate, astfel că reprezentanții instituției recomandă respectarea următoarelor reguli:

- Transportați cumpărăturile perisabile acasă în cel mai scurt timp posibil.

- Folosiți genți termoizolante speciale sau frigidere portabile, dacă transportul durează mult sau afară este caniculă.

- Nu lăsați niciodată pachetele cu produse în interiorul mașinii, nici măcar pentru un timp foarte scurt.

Păstrarea în bucătărie

După întoarcerea de la magazin, este important să creați imediat condiții sigure pentru produse:

- Transferați fără întârziere toate produsele perisabile cumpărate în frigider sau congelator.

- Mențineți temperatura în interiorul frigiderului la cel mult +4 °C, iar în congelator la -18 °C sau mai jos.

- Nu supraîncărcați rafturile frigiderului pentru ca aerul rece să circule liber între ambalaje.

- Respectați strict termenele de consum și condițiile de păstrare indicate de producător pe etichetă.

- Dacă un produs congelat s-a dezghețat, nu îl congelați din nou sub nicio formă.

Siguranța alimentelor este o responsabilitate comună, iar specialiștii instituției reamintesc că sănătatea proprie și a celor dragi poate fi protejată doar printr-o alegere conștientă a produselor alimentare și respectarea strictă a regulilor de igienă.