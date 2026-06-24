ANSA efectuează raiduri împotriva ambroziei: Tufe de buruieni, găsite lângă spitalul din Ialoveni.

În Moldova au început verificările terenurilor pentru identificarea și distrugerea focarelor de ambrozie, care acum se află în faza de creștere activă.

Persoanele care nu își vor curăța la timp terenurile li se vor aplica amenzi, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), transmite rupor.md.

Primele raiduri au fost efectuate de inspectorii instituției în raioanele Ialoveni și Strășeni. Plantele invazive au fost găsite pe câmpuri și chiar în localități. De exemplu, la Ialoveni, zeci de tufe de ambrozie creșteau chiar lângă spitalul raional. Conducerea instituției medicale a promis să le taie urgent.

În raionul Strășeni, ambrozia a fost descoperită la intrarea în satul Roșcani, precum și în satul Sireț. Acolo plantele sunt pe punctul de a înflori. Specialiștii ANSA avertizează că acum este momentul critic pentru combatere: buruiana trebuie distrusă înainte de înflorire, înainte să înceapă să elibereze polen periculos pentru sănătate.

Ambrozia este considerată una dintre cele mai agresive buruieni din Europa. Polenul său provoacă la oameni alergii puternice, atacuri de astm și conjunctivită, iar pe câmpuri suprimă culturile agricole și distruge recoltele. Din acest motiv, instituția face apel către toți proprietarii de terenuri, administrațiile locale și mediul de afaceri să verifice urgent teritoriile și să cosescă sau să trateze cu substanțe chimice iarba periculoasă. Coordonatele tuturor zonelor problematice sunt introduse de inspectori pe o hartă online specială a focarelor, disponibilă pe site-ul agenției.

Amenzile pentru ambrozia netăiată în Moldova depind de proprietarul terenului. Pentru cetățenii simpli, sancțiunea variază între 600 și 1.500 de lei, iar pentru companii și întreprinderi sumele sunt mai mari – între 3.000 și 6.000 de lei. Procesele-verbale sunt întocmite de inspectorii ANSA sau de Inspecția Ecologică, dacă proprietarul terenului a ignorat avertismentul și nu a distrus buruiana periculoasă la timp.