ANSA cere interzicerea preparatelor de casă la evenimente după intoxicația în masă.

Vremea caldă favorizează înmulțirea rapidă a bacteriilor în alimente, motiv pentru care organizatorii evenimentelor de masă (nunți, botezuri, parastase) trebuie să acorde o atenție sporită siguranței preparatelor gata pregătite.

În acest context, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) recomandă utilizarea serviciilor doar ale companiilor de catering licențiate. Agenția atrage, de asemenea, atenția proprietarilor sălilor de banchet că în contractele de închiriere trebuie să se specifice clar: alimentația trebuie asigurată de un operator autorizat, nu să fie preparată în condiții casnice, scrie realitatea.md.

„Prepararea alimentelor în spații neautorizate, fără respectarea cerințelor sanitare și igienice și fără posibilitatea de a asigura trasabilitatea produselor utilizate poate reprezenta o amenințare serioasă pentru sănătatea participanților la eveniment”, avertizează ANSA.

Printre recomandările instituției se numără verificarea existenței documentelor de autorizare ale companiei de catering, clarificarea provenienței materiilor prime utilizate și evitarea lăsării preparatelor gata făcute la temperatura camerei pentru perioade lungi, deoarece acest lucru crește semnificativ riscul de alterare.

„Siguranța alimentelor este responsabilitatea fiecăruia. Respectarea regulilor de igienă și colaborarea cu operatori autorizați vor ajuta la asigurarea desfășurării în condiții de siguranță a oricărui eveniment privat”, subliniază ANSA.

Reamintim că, în această săptămână, 26 de persoane s-au intoxicat în timpul unui eveniment care a avut loc într-unul dintre hotelurile din Chișinău.