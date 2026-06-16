ANSA avertizează asupra posibilelor urme de pesticide în legume și fructe.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a avertizat că fructele și legumele de pe piață pot conține reziduuri de substanțe chimice folosite în agricultură.

În același timp, instituția subliniază că astfel de produse nu prezintă pericol pentru sănătate, dacă nivelul substanțelor nu depășește normele stabilite, transmite realitatea.md.

Potrivit agenției, urmele de pesticide se întâlnesc cel mai frecvent în mere, struguri, piersici și căpșuni, deoarece aceste culturi sunt tratate regulat în perioada de creștere.

Pentru a reduce cantitatea de reziduuri chimice, specialiștii recomandă spălarea temeinică a fructelor sub jet de apă curentă, curățarea cu o perie sau decojirea lor. Totuși, substanțele pătrunse în interiorul produsului nu pot fi eliminate complet prin aceste metode.

ANSA a reamintit, de asemenea, că producătorii sunt obligați să respecte normele de aplicare a produselor fitosanitare și să țină cont de termenele necesare până la recoltare.

Consumatorilor li se recomandă să achiziționeze fructe și legume doar din locuri oficial autorizate, deoarece produsele din surse neautorizate nu trec controlul necesar de calitate și siguranță.

În cadrul monitorizării, în 2026 agenția intenționează să verifice peste 575 de probe de fructe și legume de proveniență locală și importată.