ANSA a intensificat controalele și a depistat mai multe loturi de produse periculoase.

Aceasta a avut loc după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au depistat depășiri ale limitelor admise de pesticide și alte neconformități ce pot pune în pericol sănătatea consumatorilor, informează Radio Moldova.

După controalele stricte de la frontieră, ANSA a dispus distrugerea a 26 de tone de mărar și pătrunjel, după ce laboratoarele au depistat depășiri ilegale de Clorpirifos și Penconazol. De asemenea, alte 132 de kilograme de hrișcă au fost nimicite din cauza nivelului ridicat de Glifosat.

Neconformități au fost depistate și la trei loturi de produse alimentare pe bază de grăsimi vegetale provenite din import. Potrivit raportului emis de Centrul Național Sănătatea Plantelor Animalelor și Siguranța Alimentelor, în produsele respective au fost identificați izomeri trans ai acizilor grași nesaturați, alții decât cei prezenți în mod natural, fapt ce contravine prevederilor legislației sanitare în vigoare.